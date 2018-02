Via Mecenate, intera famiglia investita da auto sulle strisce: tre feriti, tra loro una 15enne

Stavano attraversando sulle strisce pedonali quando un'auto li ha centrati in pieno. Dopo l'impatto, molto violento, sono finiti tutti a terra mentre la macchina ha proseguito la propria corsa ancora per qualche metro prima di fermarsi.

Grave incidente stradale verso le 16 di lunedì pomeriggio in via Mecenate, all'angolo con via Quintiliano, dove tre persone - una ragazzina di quindici anni e un uomo e una donna, entrambi di sessantuno, i suoi nonni - sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Alla guida dell'auto che li ha travolti, stando alle primissime informazioni, c'era una signora di cinquantatré anni, visibilmente sotto shock.

Nonna, nonno e nipoti sono stati soccorsi da cinque ambulanze e un'auto medica e, secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 118, hanno riportato tutti diverse contusioni. La ragazzina e i due adulti sono finiti in ospedale in codice giallo: due si trovano ricoverati al Fatebenefratelli e uno al Policlinico. Le loro condizioni sono serie, ma nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. Anche la guidatrice, spaventata e lievemente ferita, è stata portata al pronto soccorso della clinica Città Studi.

Un'auto si ferma, un'altra li travolge

Sul posto, per accertare con esattezza la dinamica e le cause dell'incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno anche chiuso via Mecenate con inevitabili ripercussioni al traffico.

Sembra, stando alle primissime ricostruzioni, che i tre fossero fermi sulle strisce pedonali in attesa di attraversare la strada, in direzione via Quintiliano. Una prima auto si sarebbe fermata per lasciarli passare, ma proprio in quel momento sarebbe arrivata la seconda macchina - proprio quella guidata dalla cinquantatrenne - che li ha falciati.

Poche ore prima, verso le 14, un secondo grave incidente era avvenuto in via Ferdinando Savoia, all'angolo con piazza della Repubblica. Lì, una donna di novanta anni era stata investita da un furgoncino in retromarcia e aveva battuto violentemente la testa al suolo. La vittima, stabilizzata sul posto dai medici, è in coma.