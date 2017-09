Incidente in via Zurigo, due ragazzini investiti da una moto sulle strisce: grave un 15enne

Un semaforo ignorato, non è ancora chiaro da chi. Due ragazzini sulle strisce al centro dell’incrocio e un uomo in moto che cerca di frenare e di evitarli, purtroppo inutilmente.

Gravissimo incidente lunedì pomeriggio in via Zurigo, zona Bisceglie a Milano, dove una ragazzina di tredici anni e un ragazzino di quindici sono stati investiti da una Triumph guidata da un quarantunenne.

Teatro dello schianto, avvenuto pochi minuti prima delle 15, è stato il semaforo all’incrocio con via Basilea. Lì, stando ai primi accertamenti degli agenti della polizia locale, i due giovanissimi avrebbero attraversato sulle strisce pedonali. Da via Zurigo, però, sarebbe arrivato il motociclista, che viaggiava in direzione periferia e che non è riuscito a evitare l’impatto.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute due ambulanze. La tredicenne e il quindicenne sono stati trasportati al Fatebenefratelli e San Carlo in codice giallo: le condizioni della ragazzina sono subito migliorate e i medici l’hanno ricoverata in codice verde, mentre il giovanissimo è stato “accettato” in pronto soccorso in codice rosso e si trova al momento in prognosi riservata con diversi traumi gravi. Praticamente illeso, invece, l’uomo in moto, che si è subito fermato e ha dato l’allarme.

In via Zurigo hanno operato a lungo anche i vigili, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza cause e dinamica dello schianto e per capire chi, tra i pedoni e il motociclista, abbia ignorato un semaforo rosso: una risposta, con ogni probabilità, arriverà dalle telecamere.

Soltanto domenica sera, sempre in via Zurigo - a poche centinaia di metri dal punto dell’incidente di lunedì - era avvenuto un altro grave schianto. Due ragazzi a bordo di una Smart erano passati con il semaforo rosso e avevano travolto una Toyota Yaris - con a bordo mamma, papà e figlia di due anni - che si era poi ribaltata. L’intera famiglia era finita in ospedale, mentre i due erano fuggiti ma i ghisa li hanno rintracciati e denunciati per omissione di soccorso nel giro di pochi minuti.