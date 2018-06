Incidente sulla A1, scende dalla macchina in autostrada e viene travolto: grave un 33enne

Grave incidente stradale venerdì pomeriggio sull'autostrada A1. Verso le 17, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di trentatré anni è stato infatti investito da una macchina nel tratto compreso tra le uscite di San Donato e San Giuliano Milanese.

Il 33enne, stando a quanto si apprende, ha riportato un grave trauma cranico, anche se al momento dell'arrivo dei soccorritori del 118 - intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica - era sveglio e cosciente. Medicato sul posto, l'uomo è poi stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda: le sue condizioni sono molto serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Stando a una primissima ricostruzione - ma sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia stradale - sembra che il 33enne sia sceso dalla sua vettura, forse per un guasto, e che sia stato centrato in pieno da una seconda macchina guidata da un uomo di circa settanta anni.