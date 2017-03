Abbiategrasso, uomo investito da ambulanza mentre attraversa la strada: 89enne è grave

Grave incidente venerdì pomeriggio ad Abbiategrasso. Poco prima delle 16.30, per cause ancora da accertare, un uomo è stato investito da un’ambulanza mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Novara.

L’impatto tra il mezzo e la vittima - un pensionato di ottantanove anni - è stato violentissimo, con l’anziano che ha immediatamente perso conoscenza ed è rimasto ferito sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti un elicottero del 118 e un’ambulanza: i soccorritori, dopo aver stabilizzato le condizioni dell’uomo, lo hanno trasportato all’ospedale San Carlo di Milano in condizioni gravissime.

Sembra, dalle prime ricostruzioni della polizia locale di Abbiategrasso, che l’ambulanza viaggiasse in emergenza con sirena e lampeggianti accesi. Il mezzo di soccorso, stando a quanto finora accertato, viaggiava verso Robecco, dove avrebbe dovuto soccorrere una persona.