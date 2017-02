Litiga con un ragazzo in strada, lo travolge con l’auto e scappa: è caccia all’aggressore pirata

Prima lo ha costretto ad accostare l’auto. Poi, dopo un pesante diverbio in strada, è risalito in macchina, lo ha investito ed è fuggito, lasciandolo sull’asfalto ferito in maniera grave.

È caccia all’aggressore pirata che nella notte tra domenica e lunedì ha travolto un ventisettenne di Magenta al termine di una lite per viabilità avvenuta sulla Strada provinciale 12 di Arconate.

Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri di Legnano, la vittima - che era in auto insieme alla fidanzata - avrebbe più volte azionato gli abbaianti verso l’auto davanti - una Golf scura - che viaggiava con i retronebbia accesi.

A quel punto, il guidatore della Golf avrebbe acceso le quattro frecce e, dopo uno spericolato zig zag, avrebbe costretto il ventisettenne a fermare la propria corsa. Tra i due sarebbe poi nato un diverbio, che è terminato soltanto quando il “pirata” è risalito in auto e ha investito il rivale.

La vittima ha riportato una frattura del femore e traumi multipli, per una prognosi di sessanta giorni. L’aggressore, invece, è ancora in fuga.