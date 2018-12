Incidente a Sesto, uomo in bici investito da un bus Atm: piede amputato e fratture, è grave

Il bus avrebbe svoltato a destra con il semaforo verde. Lui, in sella alla sua bici, avrebbe controllato il semaforo - anche il suo era verde - e avrebbe iniziato ad attraversare. Ma a quel punto, l'impatto - molto violento - è stato inevitabile.

Gravissimo incidente stradale sabato mattina a Sesto San Giovanni, in via Livorno, dove un uomo di ottantaquattro anni è stato investito da un pullman Atm della linea 713. Teatro dello schianto, avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno, è stato l'incrocio con via Marx.

Gravi le condizioni della vittima: stando a quanto appreso ha riportato una semi amputazione del piede, la frattura di tibia e perone e una ferita al polpaccio. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso e le sue condizioni sono giudicate gravi. In ospedale, al pronto soccorso di Sesto, è finito anche il 44enne che era alla guida del bus, ricoverato in stato di shock.

In via Livorno hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale. Pochi i dubbi: sia l'autista, sia il ciclista avrebbero avuto il semaforo verde. I vigili dovranno ora accertare eventuali colpe e responsabilità.