Cornaredo, uomo in bici investito da furgone: portato in elicottero in ospedale, è gravissimo

Gravissimo incidente martedì pomeriggio a Cornaredo, nel Milanese. Alle 14.30 in punto, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo che stava viaggiando a bordo della sua bicicletta è stato travolto da un furgone che procedeva nella sua stessa direzione.

Teatro dell'incidente è stata via San Gottardo, a pochi metri dalla rotatoria che divide la strada Provinciale 130 da via Repubblica.

La vittima - che non aveva documenti con sé, ma che sarebbe un anziano di circa ottanta anni - ha riportato ferite gravissime: soccorso dal 118, l'uomo è stato accompagnato all'ospedale Niguarda di Milano a bordo dell'elicottero. Stando a quanto si apprende, ha riportato traumi al cranio, al torace e agli arti superiori e inferiori e le sue condizioni sono molto serie, tanto che la prognosi è riservata.

In via San Gottardo per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Ascoltato a lungo anche il conducente del furgone, che si è subito fermato per prestare soccorso al ciclista.