Incidente a Magenta, uomo in bici travolto da un'auto e sbalzato sull'asfalto: è gravissimo

Dramma martedì pomeriggio a Magenta, nel Milanese. Verso le 15.45, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo in bici è stato travolto da un'auto in piazza Papa Giovanni XXIII, a due passi dalla stazione.

Lo schianto, violentissimo, è avvenuto alla rotatoria tra via IV giugno e via Espinasse. Dopo l'impatto, il ciclista - la cui identità non è ancora nota - è stato sbalzato sull'asfalto e ha perso immediatamente i sensi.

All'arrivo dei soccorritori, intervenuti con un'ambulanza e un elicottero, l'uomo era in arresto cardiocircolatorio e con traumi su tutto il corpo. I medici sono riusciti a rianimarlo e lo hanno poi accompagnato in elicottero al Niguarda di Milano: le sue condizioni, stando a quanto appreso, sono disperate

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale: a loro spetterà il compito di ricostruire le cause e la dinamica dello schianto.