Incidente a Melzo, ragazzino di sedici anni in bici investito da un'auto: è in coma in ospedale

È in coma farmacologico in un letto dell'ospedale San Gerardo di Monza. E i medici continuano a monitorare ora dopo ora le sue condizioni sperando in qualche miglioramento.

Lotta tra la vita e la morte un ragazzo di sedici anni, di origini tunisine, investito sabato pomeriggio da un'auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Teatro del tragico incidente è stata via Martiri delle Libertà a Melzo, dove il giovane vive.

Lì, per cause ancora da accertare, la vittima è finita sotto le ruote di una macchina guidata da un uomo del posto, che si è subito fermato e ha dato l'allarme.

Il sedicenne, soccorso da un'ambulanza e un'auto medica, è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale monzese, dove le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate.

Ora si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica: a preoccupare i medici è soprattutto il grave trauma cranico che il sedicenne ha riportato nello schianto.