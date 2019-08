Incidente in via Rombon, ragazzo di 24 anni in bici investito da un'auto all'alba: è gravissimo

Alba di sangue in via Rombon a Milano, teatro di un gravissimo incidente che si è verificato pochi attimi prima delle 4.45. Stando alle primissime informazioni fornite dalla polizia locale, un ragazzo di ventiquattro anni - un giovane straniero che viaggiava in bici - è stato investito da una Citroen C3 guidata da un 23enne.

Secondo i primi rilievi dei ghisa, il guidatore procedeva in direzione Segrate e improvvisamente si è trovato davanti il ciclista, che sembra stesse attraversando la carreggiata da destra verso sinistra. L'impatto, violentissimo, è stato inevitabile.

Il 24enne in bici è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica ed è stato trasportato in codice rosso a Niguarda: le sue condizioni sono gravissime ed è in pericolo di vita. In ospedale, con ferite lievi, anche il guidatore, che è stato ricoverato all'ospedale di Sesto San Giovanni.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della Locale, ora al lavoro per accertare eventuali infrazioni e responsabilità.