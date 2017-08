Incidente in viale Stelvio a Milano, uomo investito da bus per Malpensa: è in fin di vita

Stava attraversando la strada - non è ancora chiaro se sulle strisce pedonali o meno - quando l’autobus lo ha centrato in pieno, facendolo volare sull’asfalto privo di sensi. E lì è rimasto fino all’arrivo dei soccorritori, che lo hanno poi trasportato in condizioni disperate in ospedale.

Gravissimo incidente lunedì mattina in viale Stelvio, zona Zara a Milano, dove un uomo di quaranta anni è stato investito da uno shuttle Terravision in servizio fra la stazione di Milano Centrale e l’aeroporto di Milano Malpensa.

L’impatto, stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, è avvenuto nella corsia centrale del viale, quella riservata proprio ai bus.

Soccorso da un’ambulanza e un’auto medica del 118, il quarantenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove verso mezzogiorno è entrato in sala operatoria: la prognosi è riservata e le sue condizioni sono giudicate estremamente critiche.

In viale Stelvio hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause della tragedia. Resta da appurare, soprattutto, se la vittima abbia attraversato o meno sulle strisce.