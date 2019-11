Incidente a Opera, uomo investito da camion: soccorso in arresto cardiaco, è in fin di vita

Grave incidente lunedì pomeriggio a Opera, nel Milanese. Pochi minuti prima delle 17.30, per cause ancora da chiarire, un uomo di circa settanta anni è stato investito da un camion in via Dante Alighieri, a poca distanza dall'Humanitas.

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, il 70enne inizialmente era rimasto incastrato sotto il mezzo, tanto che dal 112 avevano allertato anche i caschi rossi. All'arrivo dei pompieri, però, l'uomo era già nelle mani dei soccorritori del 118, giunti sul posto con due ambulanze e un elicottero dal Niguarda con un medico a bordo.

La vittima, secondo le prime informazioni raccolte, era in arresto cardiocircolatorio ed è stata caricata in ambulanza mentre il dottore praticava le manovre di rianimazione. L'uomo è stato portato proprio all'Humanitas.

In via Dante hanno operato a lungo anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire le cause della tragedia.