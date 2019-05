Incidente a Milano, uomo investito da una moto mentre attraversa in Darsena: è in coma

Sembra che stesse attraversando a pochi passi dalle strisce. E proprio mentre si trovava al centro della strada sarebbe stato travolto da una Yamaha. Grave incidente stradale mercoledì sera in Darsena a Milano, dove un uomo di cinquantasei anni - un clochard polacco - è finito in coma dopo essere stato investito da una motocicletta.

Teatro dello schianto, avvenuto alle 21.05, è stato l'incrocio tra via Gabriele D'Annunzio e piazza 24 maggio. La moto - con a bordo due ragazzi italiani di ventisette e ventiquattro anni - stava procedendo proprio verso la piazza, quando il conducente si è trovato davanti il pedone. A quel punto sembra che il motociclista abbia frenato per evitarlo, ma che la moto sia finita sull'asfalto, scivolando e falciando il 56enne.

Soccorso dai medici del 118, l'uomo è stato portato in codice rosso al Policlinico di Milano: intubato sul posto, è in coma. In ospedale sono finiti anche i due ventenni: entrambi sono stati ricoverati in codice giallo, al Fatebenefratelli il 25enne e al Niguarda il 28enne. Le loro condizioni sono serie, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale, che sta ora cercando di appurare chi tra il pedone e il motociclista fosse passato con il semaforo rosso.