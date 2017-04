Incidente in viale Legioni Romane, 80enne investito sulle strisce da un anziano: è in coma

Dramma lunedì pomeriggio in viale Legioni Romane, zona Bande Nere, a Milano.

Verso le 15.30, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto guidata da un anziano di oltre ottanta anni ha investito un uomo, anche lui ottantenne, che stava attraversando la strada.

L’impatto è stato devastante per la vittima, che è stata sbalzata con violenza sull’asfalto. L’anziano, che ha riportato traumi e lesioni gravissime, è stato soccorso da un’ambulanza e un’auto medica del 118 e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico, dove si trova ora in coma e in condizioni disperate.

Il conducente dell’auto, stando a quanto riferito dalla polizia locale, si è immediatamente fermato per chiamare il 118. L’uomo, sotto choc, non ha riportato ferite serie e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i vigili, che hanno accertato come la vittima - al momento dell’incidente - stesse attraversando sulle strisce pedonali. Non è ancora chiaro, però, perché il conducente dell’auto non sia riuscito ad evitare l’impatto con il pedone .