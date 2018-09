Incidente in via Cascina Bellaria: travolto da un'auto sulle strisce pedonali, morto un uomo

I soccorritori del 118 non hanno potuto fare praticamente nulla. Nonostante l'intervento di un'ambulanza e un'auto medica, per lui non c'è stato nulla da fare.

Un uomo di settantanove anni, cittadino italiano, è morto venerdì pomeriggio dopo essere stato investito da un'auto. Teatro del tragico incidente, avvenuto alle 14.30, è stata via Cascina Bellaria, la strada che costeggia il parco di Trenno. Lo schianto si è verificato proprio all'uscita della cascina, che ospita un ristorante e un'associazione che si occupa di disabili.

Lì, per cause ancora in corso di accertamento, la vittima è stata travolta da un'auto - una Opel Corsa - ed è morta sul colpo dopo un impatto devastante. Il conducente della macchina - un uomo di cinquantanove anni - si è subito fermato a prestare soccorso e ha atteso l'arrivo dei medici.

In via Cascina Bellaria sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del dramma. Sembra, stando ai primissimi accertamenti, che il 79enne stesse attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente della Corsa è finito al pronto soccorso del San Carlo per lo shock e sarà denunciato per omicidio stradale.