Incidente sul Sempione: schianto tra auto e bici, ciclista in condizioni disperate

E' in condizioni disperate un ragazzo di 23 anni travolto mentre era in bicicletta nella notte di domenica 10 febbraio a Pero, sulla statale del Sempione, non lontano dal quartiere fieristico.

Erano circa le tre meno un quarto quando una autovettura guidata da una ragazza, con a bordo quattro suoi amici, ha compiuto un sorpasso azzardato finendo col travolgere il 23enne a forte velocità. In seguito all'impatto - violentissimo - il giovane è rimasto a terra in stato d'incoscienza.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica, oltre alla polizia stradale per i rilievi del caso. Il 23enne è stato portato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dov'è arrivato poco dopo le quattro di mattina. La giovane alla guida dell'auto, sottoposta all'etilometro, è risultata positiva con un valore di oltre un grammo per litro.