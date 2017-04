Incidente a San Giuliano, uomo di 59 anni investito da un tir: in fin di vita in ospedale

Gravissimo incidente sabato mattina a San Giuliano Milanese, dove un uomo di cinquantanove anni è stato investito da un tir in via Basento, all’angolo con via Ticino.

Il dramma si è consumato poco dopo le otto, quando - secondo le primissime informazioni - la vittima avrebbe cercato di attraversare la strada prima di essere centrata in pieno dal mezzo pesante.

Nell’impatto, molto violento, il cinquantanovenne è rimasto incastrato sotto il tir e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno poi affidato alle cure dei soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e l’elicottero.

L’uomo, stabilizzato sul posto, è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano: le sue condizioni sono critiche.

In via Basento, invece, sono al lavoro gli agenti della polizia locale di San Giuliano Milanese per far luce sulla dinamica e le cause dell’incidente.