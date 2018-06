Milano, incidente in via Vitruvio: uomo ubriaco investito da un tram, è gravissimo in ospedale

Gravissimo incidente venerdì sera in via Vitruvio a Milano. Pochi minuti prima di mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di sessantadue anni - un cittadino romeno - è stato investito da un tram della linea 5.

L'impatto, violentissimo, è avvenuto all'incrocio con via Lepetit - a due passi dalla stazione Centrale - e, ad ora, non è ancora chiaro se la vittima fosse sulle strisce pedonali né se il semaforo per l'attraversamento pedonale fosse verde.

Il 62enne, soccorso da due ambulanze e un'auto medica del 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico: arrivato in codice giallo, le sue condizioni sono poi peggiorate a causa di un trauma grave cranico ed è stato ricoverato in codice rosso in prognosi riservata. È molto probabile, stando a quanto riferito dagli stessi soccorritori, che l'uomo fosse in stato di ebbrezza al momento dell'incidente.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Soltanto martedì scorso, un dramma simile si era verificato in viale Forlanini. Lì, un ragazzo di ventitré anni, ubriaco, aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali ed era stato travolto da una Toyota Yaris. Il giovane, in condizioni critiche, era stato ricoverato in coma all'ospedale Policlinico.