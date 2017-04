Investe un ragazzo, scappa e poi ritorna sul posto: 25enne in coma, preso il “pirata”

Lo ha travolto ed è andato via. Lo ha lasciato sull’asfalto a lottare tra la vita e la morte senza neanche chiedere l’intervento dei soccorsi. Poi, forse convinto dal passeggero che aveva accanto, si è ripresentato sul posto.

Gravissimo incidente all’alba di domenica in via Dessiè, proprio sotto lo stadio Meazza, dove un’auto pirata ha investito un ragazzo di venticinque anni. Il giovane, soccorso da un’ambulanza e un’auto medica, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico, dove ora si trova in coma e in pericolo di vita.

Sulle tracce del pirata si sono immediatamente messi gli agenti della polizia locale di Milano. Però, lo stesso conducente - un ragazzo italiano di ventiquattro anni -, proprio mentre i vigili effettuavano i rilievi del caso è tornato sul posto e si è "consegnato". I ghisa lo hanno identificato e denunciato a piede libero per omissione di soccorso.

È sempre in fuga, invece, il pirata che due ore dopo, in viale Monza, è fuggito a seguito di un incidente nel quale è rimasto ucciso un uomo di cinquantasei anni. La vittima si trovava in un Suv centrato da un'Audi Q7 e per lui non c’è stato nulla da fare.