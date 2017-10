Incidente in via Diomede, ragazzino di 15 anni investito da un'auto mentre attraversa: ferito

Grave incidente giovedì mattina in via Diomede, zona Qt8 a Milano, dove - verso le 8 - un ragazzino di quindici anni è stato investito da un'auto all'incrocio con via Arenzano. Il quindicenne, stando alle primissime informazioni, stava attraversando la strada - non è ancora chiaro se sulle strisce pedonali o meno - quando è stato travolto da una macchina guidata da un ragazzo di ventiquattro anni, che si è subito fermato e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono immediatamente intervenute un'ambulanza e un'auto medica del 118. Nell'impatto con la vettura e nel successivo "volo", la giovane vittima ha riportato traumi alla testa, alla bocca, al naso e all'anca. Le sue condizioni sono giudicate serie dai medici, ma una volta arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda la prognosi sarebbe stata sciolta: il quindicenne, quindi, non sarebbe in pericolo di vita. Praticamente illeso, invece, l'automobilista che è stato medicato in strada dai soccorritori e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

In via Diomede, la strada che costeggia il muro dell'Ippodromo di San Siro, hanno operato a lungo gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza le cause e la dinamica dell'incidente. Il traffico, già congestionato per l'orario di punta, è rimasto a lungo bloccato.