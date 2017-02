Incidente in via Ponti, investito sulle strisce e sbalzato sull’asfalto: un 50enne in fin di vita

Gravissimo incidente martedì pomeriggio in via Ettore Ponti, zona Barona, a Milano.

Poco dopo le 14.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di cinquanta anni, italiano, è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza del civico 6. Nell’impatto il cinquantenne è stato sbalzato ad un paio di metri dal punto dello schianto e ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

La vittima, soccorsa da un’ambulanza e un’auto medica, ha riportato un grave trauma cranico, una ferita alla testa, una frattura all’anca e problemi all’orecchio destro. Medicato sul posto, l'uomo è stato poi trasportato al Policlinico, dove si trova ora in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Le uniche certezze, al momento, sono che il pedone si trovava sulle strisce e che l’automobilista che lo ha investito si è immediatamente fermato a prestare soccorso.