Milano, investe un uomo che attraversa sulle strisce e fugge: è caccia al pirata della strada

Ha travolto un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali e poi, senza preoccuparsi minimamente delle sue condizioni, è fuggito via.

Caccia al pirata della strada a Milano, dove un 64enne è stato travolto da un'auto verso le otto di lunedì mattina in via Scarlatti, tra la stazione Centrale e corso Buenos Aires. La vittima, che al momento dell'impatto ha perso conoscenza, è stata soccorsa da un equipaggio del 118 ed è stata trasportata d'urgenza al Fatebenefratelli, dove le sue condizioni sono poi fortunatamente migliorate.

"Erano circa le 7.50 - ha raccontato l'uomo a Marianna Vazzana de 'Il Giorno' -. Come tutte le mattine, dopo essere sceso dal treno, mi stavo dirigendo in ufficio: ho attraversato l’area parcheggio dei taxi e sono andato verso via Settembrini. Da lì avrei raggiunto corso Buenos Aires, dove lavoro". In via Scarlatti, però, mentre attraversava sulle strisce pedonali è stato centrato in pieno da una macchina.

"Ricordo - ha spiegato il 64enne - di aver guardato la strada per controllare che non passassero auto e non ce n’erano, ho avvistato solo un veicolo che stava svoltando verso la Centrale. Così ho messo il piede in strada, sulle strisce pedonali. Poi il buio, non ricordo più nulla".

Sulle tracce del pirata della strada ci sono gli agenti della polizia locale, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno già recuperato le immagini delle telecamere. Stando a quanto riferito da "Il Giorno", l'automobilista fuggito sarebbe un tassista.