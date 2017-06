Ubriaco, scappa per sfuggire ai medici e viene travolto da un taxi: uomo di trenta anni in coma

Prima, in preda all’alcol, avrebbe molestato alcuni passanti. Poi, sempre senza capire cosa stava combinando, avrebbe cercato di scappare dai medici e dai volontari del 118 che volevano aiutarlo. Quindi, avrebbe finito la propria fuga scontrandosi con un’auto e cadendo violentemente al suolo.

Drammatico incidente lunedì pomeriggio in viale Lunigiana a Milano, dove un uomo di circa trenta anni - sembrerebbe extracomunitario - è stato investito da un taxi che procedeva in direzione viale Marche.

La vittima, secondo quanto finora ricostruito dalla polizia locale, stava correndo in strada nel tentativo di sfuggire a un equipaggio del 118 intervenuto sul posto dopo la segnalazione - da parte di diversi cittadini - di una persona ubriaca e molesta.

Proprio nel tentativo di allontanarsi dall’ambulanza, però, l’uomo si sarebbe lanciato in strada, apparendo all’improvviso davanti a un tassista, che non ha potuto far nulla per evitare lo schianto.

L'impatto tra l’auto bianca e il trentenne è stato devastante, con la vittima che ha praticamente subito perso conoscenza. Stabilizzato sul posto, l’uomo è poi stato trasportato al Policlinico di Milano, dove ora si trova in coma e in pericolo di vita.

Il conducente del taxi, che ha raccontato di aver visto soltanto all’ultimo secondo il “fuggitivo” sbucargli davanti, si è immediatamente fermato ed è stato già ascoltato dagli agenti della polizia locale. Gli stessi “ghisa” sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del dramma.