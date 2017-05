Grave incidente stradale ad Inzago: centauro perde il controllo della moto e si schianta

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Stando alle prime informazioni avrebbe fatto tutto da solo, ma sul caso stanno procedendo i carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda. Sono certe, invece, purtroppo, le sue gravi condizioni.

Un uomo di trentaquattro anni è rimasto ferito - politrauma - in maniera molto seria, dopo essere caduto con la propria moto. Lo schianto si è verificato poco prima dell'una di lunedì, sulla strada statale 11 ad Inzago, nel milanese.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza è intervenuta con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il paziente è stato subito trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano.

I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente, nel quale non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.