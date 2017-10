Ubriaco tampona un'auto e provoca un morto, arrestato per omicidio stradale: l'incidente

Guidava con un tasso alcolico di molto superiore rispetto a quanto consentito dalla norma. Ha provocato un incidente stradale in cui è morto un uomo di 56 anni. E ora è stato arrestato per omicidio stradale. A finire in manette è un impiegato italiano di 29 anni, che dopo lo schianto si era comunque fermato a prestare soccorso al 56enne.

Accade tutto durante la notte tra sabato e domenica, all'1.20, sulla strada provinciale Binasco-Melegnano, all'altezza del comune di Lacchiarella (Milano), dove risiedeva la vittima. Dopo il tamponamento - l'arrestato guidava una Toyota Auris mentre il 56enne una Fiat Panda - sul posto intervengono subito carabinieri e personale del 118. I medici provano a salvare la vita del ferito ma morirà poco dopo all'ospedale Humanitas di Rozzano.

Nel frattempo, i militari dopo aver fatto i rilievi e interrogato l'impiegato, lo arrestano e lo portano al carcere di Pavia.

Altri due incidenti mortali sono accaduti nelle ultime 24 ore nel milanese: nel primo, un pirata della strada ha travolto e ucciso un ciclista; nel secondo una ragazza ha perso la vita dopo uno schianto contro un furgoncino dell'Amsa.