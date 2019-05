Incidente stradale a Lacchiarella, auto si ribalta in un campo: soccorsa una donna

Un'auto fuori strada, ribaltata in un campo e una donna in ospedale. Incidente stradale nella mattinata di giovedì a Lacchiarella nel Milanese.

L'allarme è scattato pochi istanti dopo le 7.30 quando un'auto, condotta da una donna di 36 anni, all'altezza di via Palmiro Togliatti è finita fuori strada. Il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltato in un campo a bordo strada dopo aver fatto un "volo" di qualche metro in un avvallamento.

In via Togliatti sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'automedica e l'ambulanza insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. La donna è stata soccorsa e trasferita in codice verde in ospedale e, a parte lo spavento, non risulta versare in gravi condizioni.