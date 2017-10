Schianto sulla provinciale a Lacchiarella: gravissimo un uomo di 65 anni

Un motociclista al pronto soccorso in codice rosso e uno scooter Piaggio Beverly distrutto. È il bilancio di un incidente tra un'auto e uno scooter avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre sulla Sp 40 a Lacchiarella, hinterland di Milano.

Lo schianto intorno alle 16.45 vicino a un distributore di benzina, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del centauro, un uomo di 65 anni, sono subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Il 65enne, intubato dai sanitari, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano; ha riportato un grave trauma cranico e le sue condizioni sono disperate.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Lacchiarella. Secondo una primissima ricostruzione sembra che l'incidente sia stato causato da un tentativo di sorpasso: l'automobile, guidata da un 22enne, avrebbe svoltato per entrare nell'area di servizio e durante la manovra sarebbe venuta a contatto con lo scooter innescando la caduta.

Poche ore prima, nella notte tra giovedì e venerdì, un uomo di quarantatré anni - Andrea Bendoni, sposato e padre di due bambini - è morto in un drammatico incidente in moto a Segrate