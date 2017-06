Incidente a Lainate, schianto frontale in curva tra due auto: ferito un uomo di 59 anni | Foto

Grave incidente martedì mattina a Lainate, nel Milanese, teatro di uno schianto avvenuto poco dopo le 13 nella frazione di Grancia.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto - una Renault Clio e una Range Rover - si sono scontrate frontalmente tra loro mentre percorrevano, in due direzioni opposte, la curva di via Prima Strada. La Renault, pesantemente danneggiata, è uscita di strada dopo lo schianto ed è finita in un piccolo campo al lato della carreggiata.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti un elicottero del 118 e un’ambulanza. Il conducente della Range Rover è rimasto praticamente illeso, mentre più serie si sono rivelate le condizioni di un cinquantanovenne che viaggiava a bordo della Clio. L’uomo, che ha riportato ferite al volto e a un ginocchio, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano: è ferito, ma non è in pericolo di vita.

A Grancia sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rho, che hanno svolto i rilievi del caso per capire cosa possa aver causato l’incidente. Via Prima Strada è stata a lungo chiusa al traffico per permettere ai soccorritori e ai militari di operare.