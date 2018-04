Lapo Elkann, incidente con la super Ferrari: sportello distrutto, danni per oltre 30mila euro

Ha visto in un attimo lo sportello della sua Ferrari, personalizzata ed esclusivissima, andare in fumo. Ha allargato le braccia, mostrando un certo - giustificato - disappunto. E alla fine ha sorriso ed è andato via.

Disavventura decisamente costosa per Lapo Elkann, il rampollo della famiglia Agnelli che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto - suo malgrado - in un incidente in zona Fiera a Milano mentre scendeva dalla sua fuoriserie color "azzurro Lapo", una tonalità di blu che la tedesca Basf ha inventato e creato solo per lui.

Racconta Oggi, che sull'edizione in edicola pubblica la notizia e le foto in esclusiva:

Lapo Elkann parcheggia la sua Ferrari in zona Fiera, a Milano. Poi apre la portiera senza guardare nello specchietto e una Yaris che sopraggiunge la centra in pieno, distruggendola.

Il danno all'auto di Lapo - da sempre grande appassionato di motori, tanto che in città ha aperto insieme a chef Cracco "Garage Italia" - sembra essere di quelli "importanti".

"Sono trentamila euro come ridere - le parole di un meccanico specializzato in Ferrari, interpellato sempre dal settimanale Oggi -. Solo il marchietto in ceramica col Cavallino costa duemila euro. E poi il colore speciale. Guardi, trentamila euro mica bastano".