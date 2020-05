Paura per un incidente in Largo dei Gelsomini: auto travolge una mamma con il suo bimbo

Paura nel pomeriggio di sabato per una mamma e un bambino in Largo dei Gelsomini, zona Lorenteggio a Milano. Sono stati travolti da un'auto mentre attraversavano la strada.

L'episodio si è verificato intorno alle 15.30. Sul luogo dei fatti dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato immediatamente due ambulanze e un'auto medica. I due pazienti, la mamma di 30 anni e il bimbo di 3, sono stati soccorsi e trasportati al Niguarda. Nessuno dei due è in gravi condizioni, anche se il codice d'uscita iniziale era "rosso" per via della dinamica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polizia locale è intervenuta con alcune pattuglie. Stando alla loro prima ricostruzione, il conducente dell'auto, una Volkswagen, si è subito fermato per chiamare i soccorsi. Non è ancora chiaro se madre e figlio stessero attraversando sulle strisce pedonali. I rilievi sono andati avanti per tutto il pomeriggio.