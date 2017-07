Grave incidente in Tangenziale Ovest: muore Laura Toffetti, medico e mamma di 31 anni

E' morta martedì sera, circa 24 ore dopo il drammatico incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano. Laura Toffetti, medico chirurgo di 31 anni e madre di un bimbo di un anno e mezzo, non è sopravvissuta ai gravi traumi - cranico e al bacino - riportati nello schianto di lunedì.

Laura Toffetti doveva sposarsi tra un mese

Quella sera, attorno alle 23, l'auto guidata dalla donna è rimasta coinvolta in una carambola con un'altra vettura, tra le uscite Vigevanese e Baggio Cusago, in direzione Nord. La 31enne stava rientrando dalla sua famiglia - si sarebbe sposata tra un mese con il suo compagno, anche lui medico - a Pontirolo Nuovo (Bergamo), dopo una giornata di lavoro all'Ospedale San Paolo.

L'incidente e i soccorsi sulla Tangenziale Ovest

Immediati erano partiti i soccorsi. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118 con tre ambulanze e un'automedica. La ragazza era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, in codice rosso. Lì era stata sottoposta ad un intervento per cercare di salvarle la vita dopo un importate trauma cranico e una frattura al bacino. Meno gravi gli altri due feriti: un 44enne italiano, che era stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo con traumi minori, e un 37enne italiano.

L'ultimo gesto d'amore di Laura

Ora gli organi della dottoressa Laura Toffetti saranno donati, secondo le sue volontà. Un ultimo gesto di altruismo, per continuare a salvare vite come faceva con il suo lavoro quotidiano.