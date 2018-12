Incidente a Milano, coinvolto Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter: ferita una donna

Un brutto incidente automobilistico, secondo diverse fonti, avrebbe coinvolto il noto attaccante 21enne dell'Inter Lautaro Martinez a metà pomeriggio di mercoledì 5 dicembre a Milano.

Dalle prime informazioni trapelate e secondo quanto ricostruito da MilanoToday, il calciatore argentino, alla guida di una potente Porsche Boxster, avrebbe colpito per cause ancora da ricostruire una donna in bicicletta. La ciclista, di 37 anni, sbalzata con violenza a terra, è rimasta ferita anche se non si troverebbe in pericolo di vita. E' stata portata al Fatebenefratelli: le sue condizioni sono stazionarie. Pare che la bicicletta e l’auto si siano scontrate lateralmente; Martinez proveniva da viale Monte Rosa, mentre la ciclista stava percorrendo la rotonda semaforizzata.

Il sinistro è avvenuto in piazza Buonarroti, zona Fiera. Sul posto, inviate dalla centrale operativa di Areu, sono state mandate due ambulanze. La polizia locale ha proceduto ai rilevamenti per ricostruire dinamiche e responsabilità. Si ascolteranno ora le diverse testimonianze.

Il calciatore non dovrebbe essere rimasto ferito. Martinez, 21 anni, è stato acquistato dai nerazzurri nel luglio 2018. Per lui, a oggi, 7 presenze e due reti in campionato. Ha esordito in Champions League lo scorso 24 ottobre.