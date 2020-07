Legnano, travolto dalla sua stessa auto dopo averla parcheggiata in folle: gravissimo

È stato travolto dalla sua stessa auto dopo che l'aveva parcheggiata lasciandola in folle. Grave incidente nella mattinata di mercoledì 15 luglio, verso le 9:30, nel piazzale antistante all'ospedale di Legnano, di fronte a via Comasina.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Milano, il 118 e la polizia locale. Al momento dell'arrivo dei soccorsi l'uomo, di 87 anni, era esamine, non cosciente. Le sue condizioni, a causa dei traumi e delle ferite riportate nell'impatto - che lo ha visto rimanere schiacciato sotto al veicolo veicolo - sono molto delicate. I sanitari, trovandolo in arresto cardiaco, l'hanno rianimato per poi trasferirlo nel nosocomio.

Ancora da verificare l'esatta dinamica del sinistro che ha visto appunto la vittima essere investita dalla sua stessa automobile nel parcheggio dell'ospedale. Per ricostruirla la polizia locale ha effettuato i rilievi necessari.