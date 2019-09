Incidente stradale a Liscate: donna ha un arresto cardiaco e finisce in un fossato con l'auto

Grave incidente stradale a Liscate, nel Milanese, dove una donna di 58 anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 in codice rosso dopo uno schianto mentre era a bordo della sua vettura.

E' successo in via Firenze alle nove e mezza del mattina di sabato. Secondo quanto riferisce Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), la donna (che procedeva in direzione di Melzo) ha avuto un malore e ha perso il controllo della sua vettura, che è finita fuori strada, in un fossato che costeggia la via.

Immediato l'intervento sul posto dei sanitari del 118 con un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero di soccorso, insieme alla polizia locale e ai carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda per effettuare i rilievi del caso e mettere in sicurezza la strada, che è stata chiusa per facilitare le operazioni.

Arresto cardiaco

I sanitari hanno effettuato le manovre sul posto per salvare la donna, che era andata in arresto cardiocircolatorio. Poi l'hanno portata in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele.