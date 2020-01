Tampona con violenza una Citroen: gravissimo motociclista di 44 anni

Un pauroso incidente è avvenuto poco fa sulla Statale 36, in direzione Lecco, poco prima dell'uscita Lissone San Giorgio.

Un motociclista, 44 anni di Monza, alla guida di un'enduro stradale, una Suzuki V-Strom, per cause da accertare, ha tamponato con violenza una vettura che procedeva davanti a lui, una Citroen C3 Picasso con a bordo due giovani.

Il 44enne, in condizioni disperate, è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice rosso. La polizia stradale ha istituito l'uscita obbligatoria a Lissone San Giorgio per effettuare i rilievi.

Video B & V Photographers.