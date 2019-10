Incidente a Locate, auto finisce fuori strada dopo lo schianto con un camion: un morto

Tragico incidente stradale martedì pomeriggio sulla ex Strada statale 412, la Val Tidone. Pochi minuti dopo le 14, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e un camion si sono schiantati tra loro nel tratto che si trova nel territorio comunale di Locate Triulzi.

Dopo l'impatto, che sarebbe avvenuto frontalmente, la macchina, una Fiat Panda, è finita fuori strada e il conducente - un uomo di cinquantasette anni - è rimasto incastrato tra le lamiere.

Il 57enne è stato liberato dai vigili del fuoco e poi affidato ai soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale, ora al lavoro per ricostruire le cause dell'incidente.