Betoniera perde olio, serie di incidenti in via Lodovico il Moro a Milano: più di dieci feriti

Una lunga scia di olio in strada. E, inevitabilmente, uomini e donne in moto e scooter finiti a terra come birilli.

Incredibile serie di incidenti mercoledì mattina in via Lodovico il Moro, zona Navigli, dove - in poco meno di mezz’ora - si sono contati oltre dieci feriti.

Gli incidenti, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, sono stati causati da una scia di olio lasciata da una betoniera arrivata da Corsico. A quel punto, la strada è diventata scivolosissima, presentando il conto a chi viaggiava in scooter o moto.

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze e una decina di vetture della polizia locale. Le persone finite in ospedale per le ferite sono dieci, mentre altre due sono state medicate sul posto.

La strada è stata chiusa fino alle 12.30 per essere pulita e messa in sicurezza.