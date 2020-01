Incidente tra furgoni in tangenziale ovest: 5 feriti tra cui una bambina

Un pauroso schianto è avvenuto nel pomeriggio del 3 gennaio sulla tangenziale Ovest, all'altezza dell'uscita Lorenteggio, in direzione Bologna.

Due mezzi, per cause da accertare, si sono scontrati con violenza, rimanendo gravemente danneggiati. Uno di essi era un furgone per il trasporto di frutta e verdura. Sono rimaste ferite 5 persone: tre uomini dai 46 ai 66 anni, una donna e anche una bambina di 11 anni. Sul posto sono subito giunte tre ambulanze e l'elisoccorso del 118. Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano molto serie; poi, per fortuna, stabilizzati sul posto, non hanno richiesto particolari cure. Sono stati portati all'Humanitas e al San Paolo per accertamenti.

I vigili del fuoco, dopo aver liberato gli occupanti delle vetture dalle lamiere, hanno spostato i mezzi e messo in sicurezza l'area. Le forze dell'ordine, ora, anche grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza dello svincolo, cercheranno di ricostruire il sinistro ed eventuali responsabilità.