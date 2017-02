Schianto all'alba sulla Tangenziale Est di Milano: morto a 24 anni Lorenzo Venturini

È Lorenzo Venturini il 24enne morto sabato mattina in un incidente sulla Tangenziale Est di Milano all'altezza di Brugherio.

Uno schianto terribile. La Peugeot su cui viaggiavano Lorenzo e un suo amico si è schiantata contro il guard rail restando immobile, di traverso, lungo la carreggiata. Pochi istanti dopo un secondo impatto: un furgone Ford Transit non si è accorto dell'autovettura in mezzo alla strada, non è riuscito a frenare in tempo e ha centrato il veicolo trascinandolo per diversi metri sull'asfalto.

Per Lorenzo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo ed è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gravissime le condizioni del ragazzo che sedeva accanto a lui, ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Ferito anche il conducente del Furgone, un 30enne originario del Salvador, accompagnato al pronto soccorso dopo l'incidente e dimesso con quindici giorni di prognosi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Arcore che è intervenuta per i rilievi e ora sta conducendo gli accertamenti per ricostruire esattamente che cosa è accaduto. Non è escluso che la velocità possa aver avuto una pesante responsabilità.