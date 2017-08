Incidente tra via Ferrari e via Campazzino: morto Luca Andrea Latella, aveva 31 anni

È Luca Andrea Latella il ragazzo di 31 anni morto in seguito a un grave incidente stradale in via Campazzino a Milano nella mattinata di venerdì 11 agosto. La vita di Luca — praticante avvocato che lavorava per la Eniservizi a San Donato, una società del colosso petrolifero — è stata spezzata quando è stato urtato violentemente da un Mercedes Vito guidato da un cittadino peruviano di 34 anni, ubriaco. L'investitore è stato arrestato dalla polizia locale con l'accusa di omicidio stradale aggravato, dalle analisi è emerso che aveva un tasso acolemico superiore a 1,5. Non solo: le forze dell'ordine gli avevano già ritirato la patente per guida in stato di ebbreza e gli era stata restituita da poco. In più a bordo del furgone i ghisa hanno trovato alcune bottiglie di birra vuote.

Il pauroso incidente in tra via Ferrari e via Campazzino

Nello schianto sono rimaste coinvolte solo due auto, una delle quali è una Mini-Minor d'epoca, che era proprio la vettura guidata da Luca, e un Mercedes Vito. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire: stando alle prime ipotesi della locale sembra che il furgoncino abbia tamponato la Mini a forte velocità. È stato sradicato anche un semaforo.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con diverse ambulanze e un'automedica. Purtroppo per Luca non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Il concudente del Mercedes Vito, invece, è stato trasportato al Policlinico in codice verde.