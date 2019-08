Luca, il ciclista investito da un camion: è in fin di vita in ospedale, "vinci la tua corsa più dura"

È stato investito mentre, come quasi sempre nella sua vita, era in sella alla sua bici. E ora lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale.

È gravissimo Luca Ferrario, 28enne ciclista di Nerviano che sabato mattina è stato travolto da un camion alla rotonda tra viale Cadorna e il Sempione a Legnano. Le condizioni del giovane, che attualmente è ds della storica società ciclistica di Biringhello, era apparse gravissime fin da subito e Luca era stato portato in ospedale incosciente.

Al momento si trova nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Legnano ed è già stato operato tre volte.

Accanto a lui si è stretto tutto il mondo del ciclismo, dove il suo è un nome noto. "Tanti auguri a Luca Ferrario, ex corridore dell'U.C. Pregnana team scout per una pronta ripresa", uno dei primi messaggi arrivati.

"Luca Ferrario nelle stagioni 2017 e 2018 ha vestito i colori di Overall - hanno scritto dalla società -. Adesso sta correndo la sua gara più difficile. È stato coinvolto in sella alla sua bici in un grave incidente a Legnano. Sarà forte come lo era in gara. Noi tifiamo per lui #ForzaLuca". E ancora: "La notizia di questo grave incidente ci ha lasciato senza parole ... forza Luca, questa è una corsa dura e Noi facciamo il tifo per Te", il pensiero dell'Us Nervianese 1919.

Da brividi il messaggio di un amico ed ex rivale in strada: "Sei sempre stato un vincente, sia da avversario che da mio atleta! Non ti ho mai visto mollare una volta: dalla coppa SanGeo alla coppa d'inverno! Sono sicuro che non mollerai nemmeno ora... Forza Luca Ferrario!! Non sei solo!!!".