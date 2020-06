Incidente a Magenta, schianto auto-moto: centauro elitrasportato in codice rosso

Un motociclista portato via in elicottero in codice rosso dopo uno schianto con un'auto. Incidente a Magenta, sulla strada statale 11, nella tarda mattinata di sabato 13 giugno, poco prima delle 11. Sul posto sono intervenuti elisoccorso e ambulanza del 118 e polizia locale.

Il centauro, 73 anni, a causa del violento impatto ha riportato un trauma al naso, una frattura alla caviglia e una ferita lacero-contusa da scuoiamento, a causa della quale ha perso molto sangue. Al momento dell'arrivo dei soccorritori l'uomo era cosciente e reattivo - riferiscono gli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza -, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Dopo avergli prestato le prime cure gli operatori del 118 l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono affidati alla locale di Magenta.

