Incidente a Milano, Filippo Magnini travolto in moto da una macchina passata con il rosso

Domenica di paura per Filippo Magnini. L'ex nuotatore, trentasei anni, è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano mentre andava alla "Gentleman's ride", un raduno motociclistico di beneficenza.

È stato lui stesso, su Instagram, a raccontare l'accaduto. "Speravo di divertirmi con i miei amici, ma un'auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada", ha scritto sotto la fotografia di lui con il braccio fasciato.

"Risultato polso ingessato e grossa botta/ematoma diciamo sotto il bacino. Qualcuno mi ha detto... «Sei stato fortunato!». E io: «Sì». Ma a dire la verità non mi è andata bene - ha continuato l'ex olimpionico -. Io ero in moto, passavo con il semaforo verde e non mi sento fortunato ad essere stato preso da un'auto. Sicuramente poteva andare peggio - ha ammesso Magno -, quello sì, molto peggio e qui dico che mi è andata bene, ma fortunato no. Ragazzi 1000 occhi in strada sempre - ha concluso Magnini - perché potete farvi male ma sopratutto fare male".

Foto - Magnini in ospedale col braccio fasciato

Nonostante la paura, comunque, l'atleta pesarese - vestito di tutto punto proprio per la Gentleman's - ha trovato la forza di scherzare con i suoi followers e, sempre su Instagram, ha ironizzato: "Sono il più elegante qui al pronto soccorso". Poi lui stesso ha condiviso il ritorno a casa da Giorgia Palmas, sua fidanzata.

Video | Il ritorno a casa dall'ospedale