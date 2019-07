Incidente in moto per Malika Ayane: schianto con la Honda per la cantante milanese. Foto

Piccola disavventura per Malika Ayane. Nei giorni scorsi, infatti, la cantante milanese è rimasta vittima di un incidente in moto durante le vacanze che sta trascorrendo in Corsica. Nonostante lo spavento, la Ayane dovrebbe aver riportato solo qualche contusione e sta bene.

Ad annunciarlo è stata la stessa 35enne, che su Instagram ha trovato la forza di scherzare con gli amici sotto una sua foto con il ginocchio fasciato. "Che t’ho detto, Stai attenta alla marmitta! Niente. Non ascolti”, l'ha sgridata l'amico e deejay Marco Maccarini. E lei, con sarcasmo e autoironia: "Più la genialata di entrare a cannone in una rotonda. Sarò biondina per qualcosa no?”.

E sempre la cantante, che si trova in Corsica al festival "Calvi on the rocks", ha risposto a tutti i followers che si preoccupavano per le sue condizioni di salute, rassicurando tutti. E a chi le chiedeva "ma sei caduta", ha risposto: "Pare che si impari anche così".

Soltanto tre giorni prima del post con l'annuncio dell'incidente, la Ayane aveva postato un'altra foto che ritraeva la sua motociletta sul molo con i borsoni accanto e la scritta: "Andiamo".