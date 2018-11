Incidente stradale sulla superstrada di Malpensa, scontro fra tre auto

Schianto sulla superstrada di Malpensa nel pomeriggio di venerdì 30 novembre, nel tratto tra il Terminal 1 e il Terminal 2.

Intorno alle cinque del pomeriggio si è verificato uno scontro fra tre auomobili, per cause ancora da accertare. Nell'urto, uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale.

I vigili del fuoco sono intervenuti dai distaccamenti di Busto/Gallarate e Somma Lombardo (Varese) con due autopompe e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.