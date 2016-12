Incidente in via Tonale tra un'auto e un pullman del Malpensa Express

Incidente stradale tra una Toyota Yaris e un pullman del servizio di trasporto pubblico "Malpensa Express": è successo a Milano nella mattinata del 29 dicembre. Il sinistro potrebbe essere stato a causa di una precedenza mancata. Ma le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto.

Lo scontro in via Tonale (zona Stazione Centrale). Secondo le prime informazioni, fornite dalla polizia locale a MilanoToday, nessuno sarebbe rimasto ferito e il 118 non ha inviato mezzi di soccorso sul posto.

I vigili sono comunque intervenuti per i rilievi (la dinamica non è stata, al momento, ancora accertata compiutamente) e per regolare il traffico, visto che il pullman fermo ha creato comprensibile intralcio alla circolazione automobilistica.