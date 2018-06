Schianto sulla superstrada per Malpensa: camion si ribalta in mezzo alla carreggiata

Traffico in tilt nella mattinata di mercoledì 13 giugno sull'Autostrada A8 Milano Varese a causa di un incidente sulla superstrada di Malpensa dove, intorno alle 5.45, si è ribaltato un camioncino.

Per cause acnora in fase di accertamento il conducente del camion ha perso il controllo del mezzo andando prima a impattare contro le barriere new jersey e poi ribaltandosi sull'asfalto. Inizialmente le condizioni del 43enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'autmedica in codice rosso. Fortunatamente non ha riportato gravi traumi: è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per mettere in sicurezza l'arteria stradale sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, sul posto anche gli agenti della polstrada. Autostrade intorno alle 8 segnalava “code di 5 km tra Legnano e Busto Arsizio per incidente”.