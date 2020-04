Bande Nere, paura per mamma e bimbo di 1 anno: travolti mentre attraversano sulle strisce

Attimi di paura nella mattinata di giovedì in zona Bande Nere dove una mamma e il suo bambino di solo un anno sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali. È accaduto verso le 8:30 in via Caterina da Forlì all’altezza dell’incrocio con via Piero Strozzi. Sul posto sono intervenuti il 118, con ambulanza e automedica, e la polizia locale.

A causa dell'urto la donna travolta, 42 anni, ha riportato una frattura alla gamba. Il suo bambino invece per fortuna è rimasto illeso. Entrambi per effettuare accertamenti, anche vista la tenera età del piccolo, sono stati trasportati in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale Niguarda di Milano.

L'investitore, riferisce la polizia locale, si è fermato a prestare soccorso e ha fornito i propri dati agli agenti. Non è ancora chiaro il motivo per cui abbia involontariamente investito madre e figlio.

