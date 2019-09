Commosso addio a Marcello, il 36enne 'milanese' morto in un incidente in Thailandia

Si sono celebrati lunedì 2 settembre nella chiesa del Ss. Crocedisso di Laverna Ponte Tresa i funerali di Marcello Caruso, il ragazzo morto in un incidente stradale in Thailandia nel mese di agosto.

Era appena rientrata in Italia il corpo di Marcello, 36enne di origine siciliana, cresciuto in provincia di Varese ma da alcuni anni residente a Milano. Il funerale è stato celebrato da uno zio di Marcello, missionario in Russia.

La morte di Marcello Caruso in Thailandia

Marcello, che a Milano aveva studiato Media Design alla Nuova Accademia di Belle Arti, è morto in un incidente mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Lo ricordano commossi sui social molti dei suoi amici. Il suo carattere esplosivo, la sua allegria resteranno nel loro cuore.

Marcello, che sognava di lavorare nel mondo del cinema, amava viaggiare e sui social condivideva le foto dei suoi viaggi avventurosi. In uno di loro, purtroppo, ha trovato la morte.