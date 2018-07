Ingegnere milanese morto in un incidente in moto: sbalzato contro le barriere della rotonda

E' morto sul colpo, dopo essere stato sbalzato dalla propria moto in seguito a un incidente con un'auto. L'ingegnere Mario Papini, milanese di 65 anni, si è spento così sull'asfalto della rotonda di Romagnano Sesia (Novara), nella giornata di domenica.

L'uomo, noto per la sua professione a Milano, stava viaggiando a bordo della sua moto in direzione Novara. Lo scontro fatale è avvenuto contro una Mercedes: Papini è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro le barriere laterali della rotatoria, come riportato da NovaraToday.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno però potuto fare niente per l'uomo a causa delle gravissime ferite riportate. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. Il 65enne, amante del mare, lascia moglie, figli e nipoti.